Siirt'te biçerdöver kontrolleri başladı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin başlandığını dile getirdi. Siirt'te üretimi yapılan buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek gibi büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini kaydeden Demirhan, "Ekimi yapılmış olun ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinin biçerdöverle hasadı beklenmektedir. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerince saha ziyaretleri ile gerekli denetimler yapılmaya başlanmıştır" dedi.