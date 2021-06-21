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Siirt'te biçerdöver kontrolleri başladı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, hububat ürünlerinin hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin personeller tarafından yapılacağı belirtildi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, Siirt'te buğday ve arpa ürününün biçilmesi devam ediyor. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü merkez ve ilçelerde 2 adet biçerdöver ekibi ile denetimlere başladı. Denetimler esnasında biçerdöver sahiplerinin ehliyet, ruhsat, çalışma yetkisi ile birlikte aracın yeterliliği, güvenlik şartlarına uyup uymadığı ve en önemlisi biçim yaparken valilik genel emirleri ile belirlenen azami yüzde 2'lik dökümü geçip geçmediği kontrol edildi.


Kontrollerin devam edeceği kaydedildi.

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