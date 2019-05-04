Siirt'te bin 750 aileye gıda yardımı yapılacak

Siirt'te ramazan ayı öncesinde İnsani Yardım Vakfı İHH tarafından il merkezinde bin 750 aileye gıda yardımında bulunulacağı belirtildi.

İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi ramazan yardımları sorumlusu Başar Ekinci “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla Siirt'teki ihtiyaç sahibi bin 750 aileye gıda yardımı yapılacağını söyledi. Ekinci, “İçinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu bin 750 ramazan kolisini ailelere ulaştırmaya başladık. Hazırladığımız ramazan kolilerinde 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayan temel gıda maddeleri bulunuyor. Yine bu paketlerin içinde çocuklara hediye paketleri de bulunmaktadır. Bu hediye paketlerindeki oyuncaklarla çocukları unutmadığımızı göstererek onları sevindirmek ve ramazan ile oruç kavramları konusunda bir fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçladık” dedi.