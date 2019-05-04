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Siirt'te bir ahır çöktü

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı bir evin ahırında çökme meydana geldi.

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir evin ahırında çökme meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesi Ekindüzü köyünde aşırı yağışlardan dolayı Zeki Kızılay'a ait evin ahırında göçük meydana geldi. Ahırda şans eseri hayvanların olmaması büyük bir faciayı önledi. Ahır kısmında göçük meydana geldiğini belirten Zeki Kızılay, yetkililerden yardım istedi.


Kızılay, “Aşırı yağışlardan dolayı ahırda göçük meydana geldi. Hayvanların göçük esnasında dışarıda olması beni büyük bir zarardan kurtardı. Hayvanlarım şu an dışarıda. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

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