Siirt'te bir araç yolda biriken suda mahsur kaldı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili ve Çayırlı köy yolunda bir araç, aşırı yağışlardan dolayı yolda biriken suda mahsur kaldı.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili ve Çayırlı köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su birikintisi nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Olayın haber verilmesiyle İl Özel İdare ekipleri olarak çalışma başlattıklarını belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su birikintisinde bir aracın mahsur kaldığını söyledi. Olayın haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen iş makinelerinin suda mahsur kalan aracı kurtardığını kaydeden İlhan, olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade etti.