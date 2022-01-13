Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada kuru sıkıdan bozma tabanca ile çivili sopa ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada; Kurtalan ilçe girişinde 4 şahsın bulunduğu bir araçtan, bir adet 9 milimetre çapında şarjöründe 5 adet fişek ile birlikte kuru sıkıdan bozma tabanca ile bir adet çivili sopa ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi.