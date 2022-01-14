İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H.Y. adlı şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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