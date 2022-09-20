Siirt'te bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla planlı ve titizlikle yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Siirt'in Baykan ilçe merkezinde icra edilen uyuşturucu operasyonunda bir araç yol kontrol noktasında durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri ve “Leylak” isimli jandarma uyuşturucu tespit köpeği ile yapılan arama ve kontrol neticesinde, kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü H.E. ve G. Ç. isimli, 2 şüphelinin bulundukları araç içerisinde; 10 gram toz esrar, 10 gram kubar esrar, 2 adet extasy uyuşturucu hap ve 51 adet lyrıca uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış, Baykan Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.