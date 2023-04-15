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Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangında elektronik eşya ve cep telefonları kül oldu

Siirt’te elektronik eşya ve cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te elektronik eşya ve cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, Siirt kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Ali Çelik Sokak'ta meydana geldi. Cep telefonu ve elektronik eşya tamirciliği yapan İhsan Yıldız'a ait işyeri, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda cep telefonu, satış malzemeleri, tamir makineleri ve müşterilerce tamir için getirilen cep telefonları kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

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