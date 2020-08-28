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Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Siirt’in Eruh ilçesinde bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Eruh Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Dikboğaz köyünün, korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

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