Siirt'te bitkin bir şekilde bulunan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında bitkin bir şekilde vatandaşlar tarafından bulunan yavru dağ keçisi Siirt'ten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine gönderilerek tedavi altına alındı.

Eruh ilçe kırsalında vatandaşlar bitkin halde yavru dağ keçisi buldu. Vatandaşların bulduğu yavru dağ keçisi, Eruh Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Burada keçi sütü verilen hayvanın gerekli tedavileri yapıldı. Yapılan işlemlerinin ardından yavru dağ keçisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Bu aylarda yaban hayatının doğum zamanı olduğuna belirten Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, kırsalda görülebilecek yavrulara yaralı değilse el sürülmemesi ve kucağa alınmaması, onları ürkütmeden bölgeden uzaklaşılması ve yetkili kurumlara haber verilmesi gerektiğini söyledi. Amcalar, “Dün duyarlı bir vatandaş tarafından Eruh'ta bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu Eruh Orman İşletme Şefliğine getirildi. İlk orada keçi sütü verilerek gerekli tedavi oradaki arkadaşlar uyguladılar. Bize haber verilmesi anında arkadaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait muhafaza memurları ve av koruma memurları Eruh ilçesine intikal edilerek yavru dağ keçisini getirip burada misafir ettik. Bu sabah itibari ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile görüşülerek Rehabilitasyon Merkezine alınması gerektiği vurgulanmış. İlk tedaviler orada uygulanacak gerekli bütün tedaviler uygulanıp salınım dönemine geldiği zaman bize tekrardan teslim edilecek. Teslim edildikten sonra biz de aynı şekilde nerede bulunmuşsa annesine kavuşturulması için tekrardan doğa salacağız inşallah" dedi.