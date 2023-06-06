Siirt'te biyokaçakçılığa yönelik denetim yapıldı

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, biyokaçakçılara yönelik denetim yapıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki yol kontrol uygulamalarında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirdikleri denetimlerde biyokaçakçılık ve doğadan tutma suretiyle veya ateşli silahlarla vurma suretiyle yaban hayvanlarının toplanmasının yasak olması nedeniyle rutin denetimler ve yol kontrol uygulamaları yaptı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4915 Kara Avcılığı Kanununun suç ve kabahatlerin takibi başlığı altında 20. maddesinde avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu kanunun 19'uncu maddesi çerçevesinde üretim yapan yerlerin denetimi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 10 Mart 1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri saklıdır. Genel kolluk ve av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri, bu Kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir” denildi.