Siirt'te boğulma olaylarına karşı uyarı yapıldı

Bölge Müdürlüğü, Siirt'te yaz aylarında baraj, gölet ve sulama kanalları gibi suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olaylarının devam ettiği uyarısında bulundu.

Bölgede suyun depolanması amacıyla inşa edilen tesislerde zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması, su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması gibi nedenlerle suya girilmesinin hayati risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bu yapılar etrafında yer alan uyarı tabela ve yazılarına mutlak surette uyulması gerektiği vurgulandı. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, can kayıplarının önlenmesi için suya girilmemesi, girenlerin uyarılması ve engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.