Siirt'te Botan Çay'ına giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Siirt'te serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi Engin köyü yakınlarındaki Botan Çayı'na arkadaşlarıyla serinlemek için giren Mustafa Göçer (17), akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Botan Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Göçer'in cansız bedeni, köye yakın yerde suda bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.