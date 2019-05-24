Siirt'te bronz geyik heykeli ele geçirildi

Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahsın evinde yapılan aramada, bir adet bronz geyik heykeli ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapıldığına dair elde edilen duyum üzerine, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülmekte olan, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet soruşturması kapsamında il merkezinde ikamet eden bir şüphelinin ev ile iş yerinde olmak üzere iki ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, bir adet tarihi eser niteliğinde 20 çarpı 25 santimetre ebatlarında bronz geyik heykeli ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bronz geyik heykeli, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Söz konusu olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.