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Siirt'te cadde ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkıyor.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm alanlarında toz ve çamurdan kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek için cadde ve sokakları tazyikli su ile temizliyor. Temizlik ekipleri, sabah erken saatlerinde cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yakıyor. Ekipler, Aydınlar Caddesi'nden başlayarak Atatürk Anıtı ve Bahçelievler Mahallesinden Hami Efendi Caddesi gibi vatandaşların yoğun yaşadığı işlek caddeleri ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor. Çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.

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