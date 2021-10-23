Siirt'te çalıştığı inşattan düşen işçi yaralandı

Siirt'te yaklaşık 6 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Doğan Mahallesi Şeyh Musa Caddesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan 22 yaşındaki Osman Y. dengesini kaybederek 6 metre yüksekten sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osman Y. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.