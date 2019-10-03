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Siirt'te 'cami, hayatın merkezi' konferansı

Siirt İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ’cami, hayatın merkezi’ konulu konferans düzenlendi.

Siirt İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 'cami, hayatın merkezi' konulu konferans düzenlendi.


Siirt İl Müftülüğü tarafından Siirt Üniversitesi merkez konferans salonunda düzenlenen konferansa, Batman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dursun, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, Siirt Müftü yardımcıları Muhammed Özdemir, Mehmet Şirin Ayral ve din görevlileri katıldı. Program, hafız Hüseyin Bulum tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.


İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyet olduğunu belirten Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, "Hz. Muhammed (sav) efendimiz hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi'ni, Medine'ye ulaştığında ise Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirerek, cami merkezli bir şehir modeli koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır” dedi.


Konferans hediye takdimi ile sona erdi.

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