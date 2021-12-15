İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt’te Küçük Sanayi sitesinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te Küçük Sanayi sitesinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan camide çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden alevler yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.


Camide hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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