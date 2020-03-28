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Siirt'te camiler ikinci bir emre kadar kapatıldı

Siirt kent merkezinde bulunan camiler ikinci bir emre kadar kapalı tutularak ezanların merkezi olarak okunacağı belirtildi.


Siirt İl İdare Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan karar gereği camilerde namazların cemaatle kılınmamasına rağmen oldukça yoğun olduklarına vurgu yapıldı. Kararda, "Vatandaşların sağlığı açısından namazların cemaatle kılınmamasına rağmen oldukça yoğun bir şekilde kullanılan ve farkında olmadan Korona virüs taşıyıcısı olabilecek vatandaşlarımızın başkalarına zarar verebilecek tehlikesi gerekçesiyle ikinci bir emre kadar camilerin geçici olarak kapalı tutulması, ezanların sadece merkezi ezandan okunması yeterlidir" ifadelerine yer verildi.


Dünya genelinde yayılmaya başlayan ve ülkemizde de görülen Korona virüs, vatandaşların sağlığı açısından zorunlu önlemler almaya yönlendirdi. Siirt Müftüsü Ahmet Altıok bugün yapılan İl İdare Kurulu toplantısında alınan karara göre, “Bütün camiler ikinci bir emre kadar kapalı tutulacaktır. Kesinlikle hiçbir cami açık olmayacak. Merkezi ezan sistemi yeterlidir. Başka camilerde ezan okunmasına gerek yoktur. Bu karar İl İdare Kurulu kararıdır. Herkesin farkında olmadan taşıyıcı olabileceği vurgulanan toplantıda, devletimiz tüm kurum ve kurulları ile vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuştur. Durum daha kötüye gitmeden bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.

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