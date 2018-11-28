Siirt'te camiler temizleniyor

Siirt Belediyesi bünyesinde kurulan özel temizlik ekibi, Siirtli vatandaşların ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için il genelinde bulunan cami ve Kur'an-ı Kerim kurslarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Siirt il merkezinde bulunan yaklaşık 240 cami ve Kur'an-ı Kerim kursunun temizleneceği belirtildi. Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatlarıyla camilerde devam ettiğimiz temizlik çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından camilerde, camlar, kapılar, duvarlar, avizeler, halılar, ayakkabılıklar temizlenerek hijyenik bir hale getiriliyor. Temizlik makineleriyle kimyasal madde kullanılmaksızın detaylı temizlikler yapılıyor. Bu uygulamayı tüm camilerimizde yapamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın daha ferah, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmaları için çalışmalarımıza belirli bir program dahilinde devam edeceğiz" denildi.