İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde üç inek, dere yatağındaki çamura saplandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç inek, dere yatağındaki çamura saplandı. Hayvanlardan ikisi köylüler tarafından biri ise AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ekinli köyünde 3 inek dere yatağında çamura saplandı. 2 ineği köylüler kendi imkanlarıyla saplandığı yerden çıkardı. Diğer ineği saplandığı yerden çıkaramayan köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonrası kepçe yardımıyla ineği battığı yerden çıkardı. Saplandığı çamurdan çıkarılan inek sahibine teslim edilirken, hayvanın sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.