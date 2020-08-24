Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç inek, dere yatağındaki çamura saplandı. Hayvanlardan ikisi köylüler tarafından biri ise AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ekinli köyünde 3 inek dere yatağında çamura saplandı. 2 ineği köylüler kendi imkanlarıyla saplandığı yerden çıkardı. Diğer ineği saplandığı yerden çıkaramayan köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonrası kepçe yardımıyla ineği battığı yerden çıkardı. Saplandığı çamurdan çıkarılan inek sahibine teslim edilirken, hayvanın sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti.