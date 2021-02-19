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Siirt'te çamura saplanan tır kurtarıldı

Siirt’in Eruh ilçesinde, yolda çamura saplanan tır iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerce kurtarıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde, yolda çamura saplanan tır iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerce kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Demirkaya köy yolunda ilerleyen tır, çamura saplandı. Sürücünün haber vermesiyle karayollarına bağlı ekipler olay yerine geldi. Ekipler çamura saplanan tırın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler iş makinesi yardımıyla çamura saplanan aracı bulunduğu yerden çıkarttı.


Sürücü, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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