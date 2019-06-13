Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı

Siirt'te yapılan okul çevreleri, servis araçları ve tek dal sigara denetimi uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamlarda sürdürmeleri maksadıyla 61 ekip ve 337 personel ile okul çevreleri, servis araçları ve tek dal sigara denetiminin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kontroller neticesinde bin 6 şahıs, 381 araç, 35 umuma açık yer, 6 park kontrolü yapılmış olup, çeşitli suçlardan 3 aranan şahıs yakalanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 6 araca toplam bin 236 lira trafik para cezası uygulanmış, a Araç trafikten men edilmiştir. Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.