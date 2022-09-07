Siirt'te çiftçilere hibe desteğiyle kırmızı mercimek tohumu dağıtılacak

Proje ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarımsal Havza çerçevesinde bulunan ilçelerden Merkez, Kurtalan, Eruh ve Baykan'a belirlenen şartları taşıyan üreticilere yaklaşık 15 bin alan için 200 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapılması hedefleniyor. Sertifikalı kırmızı mercimek tohumu müracaatları 06-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.