Siirt'te çiftçilere ve piknikçilere anız uyarısı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, sıcakların etkisini artırması ile birlikte piknikçilerin, bağ ve bahçe gibi tarım alanlarında yoğunlaştığını dile getirdi. Piknik ateşinden kaynaklı yangınların olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşları bulundukları yerlerden ayrılırken yaktıkları ateşi söndürdüklerinden emin olmaları gerektiği konusunda uyardı. Yılmaz, aksi takdirde anız yangınlarının ürüne ve toprağa son derece tehlikeli ve zararlı olduğunu aktardı.

Yılmaz, “Burada anız yangınlarıyla ilgili defalarca vatandaşları ikaz etmemize rağmen halen devam etmektedir yangınlarımız. Bu vatandaşlar yangın çıkardıkları zaman insanlarımızı, hayvanlarımız ve zararlarını düşünsünler. Yaktıkları zaman kardan çok zarar görmektedir bu araziler. Bu vesileyle bizlerin Siirt İtfaiyesi olarak vatandaşlarımızdan tek ricamız yakmasınlar. Buradan özellikle bağ-bahçe sahiplerine sesleniyorum, ateş yakmasınlar. Oralarda piknik yapmak yasaktır. Ama şu var ki piknik yaptıkları zaman ateşi söndürsünler, piknik yerlerinden öyle ayrılsınlar. Çünkü ufak bir rüzgar esnasında ikinci bir yangına sebebiyet verirler. Bu vesileyle bağ ve bahçe sahiplerine sesleniyorum; yangınları dikkate alsınlar ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anız yakanların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Yasası'na göre cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.