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Siirt'te ?ift?ilerin sorun ve talepleri dinlendi

Siirt’in Tillo ?l?e Tar?m ve Orman M?d?rl??? ekipleri, ?ift?ilikle u?ra?an vatanda?lar? evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Siirt'in Tillo ?l?e Tar?m ve Orman M?d?rl??? ekipleri, ?ift?ilikle u?ra?an vatanda?lar? evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Tillo Kaymakaml??? b?nyesinde ?l?e Tar?m ve Orman M?d?rl???nce tar?msal yay?m ?al??malar? kapsam?nda Kaymakam Lokman D?zg?n ile Siirt Tar?m ve Orman ?l M?d?r? Erg?n Demirhan'?n kat?l?m?yla il?eye ba?l? ?kizba?lar ve Sinep k?yleri ziyaret edilerek ?ift?ilerin sorun ve taleplerini dinledi.


?ift?ilerle bire bir g?r??erek sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Tillo Kaymakam? Lokman D?zg?n, ?ift?ilerin sorun, talep ve ?nerilerini kay?t alt?na almak ve ?ift?ilerin her zaman yanlar?nda oldu?umuzu bilmelerini istediklerini s?yledi. Kaymakam D?zg?n, "?ift?ilerimizi evlerinde ziyaret ederek, onlar?n sorunlar?n? kay?t alt?na al?yoruz. Bu sayede ?ift?inin s?k?nt?s?n? tespit ederek ??z?m bulma yoluna giriyoruz. ?n?allah ziyaretlerimizden elde etti?imiz verilerle tar?msal verimi sa?lamay? hedefliyoruz" dedi.


Kaymakam D?zg?n, 2020 y?l? ?retim sezonu boyunca Siirt ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi ??retim ?yelerinin de kat?l?m?yla devam edece?ini s?zlerine ekledi.

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