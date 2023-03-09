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Siirt'te ÇKS başvuru süresi uzatıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularında süre uzatıldı.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yeni güncelleme ile birlikte 2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) başvuru yapan çiftçiler, tarım arazileri üzerindeki üretim bilgisi güncellemelerini 8 Mayıs'a kadar gerçekleştirebilecek. Üreticiler, 2023 yılı üretimlerine dair güncellemelerini e-devlet kapısı üzerinden veya Tarım ve Orman il ilçe müdürlüklerine başvurmak suretiyle yapabileceklerdir” denildi.

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