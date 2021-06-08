İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde çobanlar arasında mera alanında koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. Merada koyun otlatan çobanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çobanlardan Mehmet K. tüfekle yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çobana olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.