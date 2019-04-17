Siirt'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik timlerince okul servis araçları, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtları çevreleri yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlerde uygulama ve denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontrol neticesinde bin 347 şahıs ve 128 servis aracı olmak üzere toplam 653 araç kontrolü yapılmış olup, yapılan sorgulamalarda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 12 araca toplam 4 bin 461 lira trafik para cezası uygulanmış, bir araç trafikten men edilmiştir” denildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceği belirtildi.