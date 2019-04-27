Siirt'te 'çocuklar daha güvende' uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmeleri için kent genelinde 'Çocuklar daha güvende' uygulaması gerçekleştirdi.

Siirt il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul önleri ve çevrelerindeki denetimler sürdürülürken, Eruh ve Pervari ilçeleri sorumluluk sahasında, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli psikolojik ve danışmanlık rehber öğretmenleri eşliğinde 7 okul ziyaret edildi. 400 öğrenci ve 160 veliye çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yapılırken, görevliler tarafından okullardaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.