Siirt'te çocuklar için şenlik düzenlendi

Siirt'te çocuklar için 2 günlük festivali havasında etkinlikler düzenledi.

Mezopotamya Vadi Evleri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, eğitim öğretim yılını tamamlayan ve karnelerini alan çocuklar için sitede coşkulu bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Etkinlikte buluşan çocukların doyasıya eğlendiklerini dile getiren Yılmaz, “Site yönetimi olarak yaza merhaba karne şenliği düzenledik. Eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocuklarımız Cuma günü karnelerini aldı. 2 yıl süren pandemi kısıtlamalarının ardından çocuklarımız bu organizasyonu ve şenliği hak etmişti. 2 gün süren bu organizasyonumuzda palyaço gösterisi, uzay çadırı, animasyon film izleme ve çeşitli ikramlar ve müzikli eğlenceyle sona erdi. Çocuklarımız unutulmaz bir gün geçirdi. Aileleri ile birlikte katıldılar bu organizasyonumuza herkese teşekkür ederiz” dedi.

Velilerden başkan Yılmaz'a teşekkür

Çocukları için düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Mezopotamya Vadi Evleri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz'a teşekkür ederek, “Çocuklarımız, yoğun ve stresli bir süreci geride bıraktı. Çocuklarımız bu etkinlik sayesinde hem eğlendi hem de öğrendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.