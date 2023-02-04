Siirt'te çocuklar karın keyfini ‘kızak' ile çıkardı

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü ile Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar ise kar ile birlikte keyifli vakitler geçirdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, evlerinden getirdikleri kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.