Siirt'te çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, kent genelinde 199 aileye düzenli gıda desteğinin devam ettiğini dile getirdi.

Glutensiz gıda paketlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde belirlenen adreslere ulaştırıldığını ifade eden Özekinci, 3 aylık periyotlar halinde her aileye 3 koli gıda yardımı yaptıklarını, gerekli evraklarla kendilerine başvuran her ailenin yardımdan yararlanabileceğini söyledi.