Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi, Hami Efendi Caddesinde meydana geldi. Çöp konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Bir vatandaş yangına müdahale etmek için kovalarla su taşıdı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Çevre sakinleri yangını söndürenlere teşekkür etti.