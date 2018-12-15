Siirt'te çöp konteynerleri yeniliyor

Kent merkezinde ömrünü tamamlamış, delinmiş ve hasarlı olduğu için ya da kapaklarının kapanmaması nedeniyle koku yayan eski çöp konteynerleri yenileri ile değiştiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlin temizliği bizim en hassas olduğumuz konulardan biridir. Mevcut ekipmanlarımızla günlük şehrimizin temizliğini yapıyoruz. Şehrimizin temizliği için büyük önem taşıyan çöp konteynırları ve bulunduğu alanlar deterjanlı su ile yıkanarak temizlendi. Ömrünü yitirmiş çöp konteynerlerini yenisi ile değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın çöp konteynırlarını hor kullanmamalarını, çöplerini boşaltırlarken daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bahçe, moloz ve inşaat atıkları çöp konteynerlerine atılmamalıdır. Evsel çöp atıkları konteynera atılmadan önce suları lavabolarda süzülmeli, atıklar poşetlerde ve ağızları bağlı olarak çöp konteynırlarına bırakılmalıdır. Böylece hem çevre temizliğine hem de şehrimizin daha temiz kalmasına yardımcı olacaklardır” denildi.