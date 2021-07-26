İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te damdan düşen bebek ağır yaralandı

Siirt’te bir buçuk yaşındaki bebek, damdan düşerek ağır yaralandı.

Siirt'te bir buçuk yaşındaki bebek, damdan düşerek ağır yaralandı.


Olay, Siirt'in Algül Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yaşındaki Furkan T., isimli bebek 3 katlı müstakil evin damından aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğu etraftaki vatandaşlar fark ederek yardımına koştu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek ekiplerce Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hayati tehlikesi bulunan çocuk buradaki ilk tedavinin ardından Batman'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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