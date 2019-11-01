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Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise sınır dışı edildi.

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise sınır dışı edildi.


Siirt Valiliği'nden yapılana açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 25 Eylül'de 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanmış, çıkarıldıkları adli mercilerce biri emir düzeyinde olmak üzere 4 şüpheli şahıs tutuklanmış, 4 şüpheli şahıs ise sınır dışı edilmiştir" denildi.

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