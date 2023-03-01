Siirt'te deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt Vali Vekili Abdulhamit Mutlu başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile "Afet Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Siirt'te misafir edilen afetzedelerin barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının tespiti ve önlemlerin alınması konuları ve ilgili kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar bugüne kadar yapılan yardımlar, bölgeye giden personel ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Konuşmasına depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Mutlu, 11 ili etkileyen depremler sonrasında ülke genelinde büyük bir yardım seferberliğinin başladığını ve devam ettiğini söyledi.

Bugün itibariyle Siirt genelinde misafir edilen 6 bin 313 depremzede için devletin tüm imkân ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini kaydeden Mutlu, evini kaybeden vatandaşlara kendi evlerine kavuşana kadar sıcak yuvalar kurmak amacıyla AFAD tarafından başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlatıldığını, kampanya çerçevesinde kullanmadığı evi olan vatandaşların ister bedelsiz tahsis ederek, ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabileceklerini ifade etti.

Siirt genelinde depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını kaydeden Mutlu; barınma, eğitim, sağlık ve sosyal yardımların yanı sıra ailelerimize ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, meydana gelen deprem afeti nedeniyle şehirde misafir edilen afetzede vatandaşların; geçici barınma, giyim, yemek, eğitim, sağlık ve her türlü sorun ve taleplerini Siirt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne şahsen veya 0545 588 44 45 ve 0535 616 68 18 telefon numaralarını arayarak taleplerini iletebilecekleri bildirildi.

Toplantıya, Tillo Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Muhammed Sait Baytok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan V. Kadir Yıldız, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin ve ilgili Kurum Müdürleri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.