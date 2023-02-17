Siirt'te depremden etkilendiği değerlendirilen yaban hayvanlarının korunması için av yasağı başladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından meydana gelen yıkımlarla beraber yaban hayvanlarının korunması için av yasağı getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü, av sezonunun sona erdiğini duyurarak, yasak dönemde avcılık yapılmaması ve yaban hayatının yaşam alanlara çıkarken daha hassas davranmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından ülkenin birçok bölümünü etkileyen deprem nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan yaban hayatı ve yaşam alanlarının da etkilendiği ve bu nedenle yaban hayvanları için av yasağının getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5 ve 12'inci maddesi gereği, 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığı ülke genelinde durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan yaban hayvanları için aralıklarla doğaya yem bırakılıyor.