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Siirt'te devlet vatandaşın ayağına gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, Siirt’te polis, asker, bekçi, PTT çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, Siirt'te polis, asker, bekçi, PTT çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara evlerinde teslim edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye biner liralık nakdi yardımların ödenmesine başlandığı bildirildi. Açıklamada, “Valilikçe alınan tedbirler kapsamında, PTT şubesi ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde oluşan yoğunluktan dolayı ödemeler ekipler tarafından vatandaşların adreslerine ulaştırılacaktır" denildi.

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