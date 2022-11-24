Siirt'te devletten aldığı destekle ürettiği ürünlerini yurtdışına ihraç ediyor

Siirt'te, unutulmaya yüz tutan tiftik battaniyesi, seccade, kilim gibi birçok ürün devletten alınan destek sayesinde tekrar piyasaya kazandırıldı. Devletten aldığı destekle kurduğu atölyede üretimi yapılan tiftik battaniyeleri, seccade, kilim, çanta gibi birçok ürün şimdi yurt dışına ihraç ediliyor.

Siirt'te hemen her evde bulunan ve gelin çeyizlerinin vazgeçilmez parçalarından olan tiftik battaniyesi, seccade, kilim gibi birçok ürün eski ihtişamını kaybetmiş, meslek de unutulmaya yüz tutmuştu. Siirtli Edip Çevik isimli usta, unutulmaya yüz tutan mesleği tekrar canlandırmak için kolları sıvadı. Önce devlet teşvikine başvuran Çevik, alınan yardım sonrası üretim merkezi açtı. İşlerini büyüten Çevik, devletten aldığı destekle açtığı iş yerinde ürettikleri battaniyeleri yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Kaybolmaya yüz tutmuş baba mesleğini, devletin vermiş olduğu teşvikle canlandırmaya başardığını ifade eden Çevik, el dokumacılığı olan battaniye ve seccade gibi ürünleri tekrardan üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Siirt'te yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Çevik, “Yaklaşık 200 yıldır var olan bir sanat. Siirt'te daha önce bu sanat üzerinde geçimini sağlayan 200 aileye yakın bu iş üzerinden para kazanıyor. Bu zamanla nesil büyüyor, değişiyor. Bizim sanatımız son 5-6 yıl içerisinde körelme noktasına gelmişti ve sanatımız bitmişti. Fakat Allah devletimize zeval vermesin, son zamanlarda bu sanat üzeri çalışan arkadaşları bizim gibileri kalkındırdı. Destek verdi bize hem maddi hem manevi bizim daha önce 10 tane tezgahımız var iken şimdi tezgah sayımız 40-50'ye yükseldi. Eskiden günde 10 adet Siirt battaniyesi ve seccadesi çıkıyorken şimdi ise 150-200 adet battaniye ve seccade üretebiliyoruz. Biz bunları atölyede dokuduktan sonra İstanbul ve büyük şehirlerdeki şubelerimize yolluyoruz. Oradan da paketlenip yurt dışına ihracat yapılıyor. Buda devletimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.