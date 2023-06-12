Siirt'te doğada bitkin halde bulunan yaban tavşanı tedavi altına alındı

Siirt'te doğada bitkin halde bulunan yaban tavşanı (Lepus europaeus) Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatını korumaya devam ettiklerini söyledi.

Yabani Tavşanın (Lepus europaeus) emin ellerde olduğu belirtilen açıklamada, "Siirt Merkez Şefliğimizce arazide halsiz ve bitkin bir şekilde bulunan Tavşanımız ekiplerimizce teslim alınarak tedavisi yapılmak üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edildi" ifadelerine yer verildi.