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Siirt'te doktora darp iddiası

Siirt’te kadın doğum uzmanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Siirt'te kadın doğum uzmanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgi ve iddialara göre, Siirt Devlet Hastanesinde, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Muhammed Sıraç Güneş, muayene sırası nedeniyle hastane personeli ve hasta yakını arasında çıkan tartışmaya müdahale ederken, hasta yakını S.G. tarafından darp edildi. Dr. Sıraç'ın şikayetçi olması üzerine hasta yakını gözaltına alındı.

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