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Siirt'te donmak üzere olan 5 kişilik aile kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile, Siirt İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile, Siirt İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik ile Nallıkaya köyleri arasında bulunan Karker tepesinde tipide mahsur kalan ve donmak üzere olan aileyi il özel idare ekipleri kurtardı. 5 kişinin içinde bulunduğu aile kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.


Ekipler karda mahsur kalan otomobile halat bağlayarak bulunduğu yerden çekti. Mahsur kalan aile, kendilerini kurtaran il özel idare ekiplerine teşekkür etti.

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