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Siirt'te dumanlar gökyüzünü kapladı, köylüleri korku saldı

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesi ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bin dönümlük alan küle dönerken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesi ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bin dönümlük alan küle dönerken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.


Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Siirt Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bin dönüm alan kül olurken, bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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