Siirt'te dumansız araç, huzur ve güven uygulaması

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dumansız araç huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dumansız araç huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde 942 araçta 2 bin 230 şahıs kontrolü yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan sorgulamalarda; bir hırsızlık ve 5 yoklama kaçağı, bakaya suçlarından olmak üzere toplam 6 aranan şahıs yakalanmış olup, 3 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39'uncu maddesince toplam 459 TL idari para cezası, 15 araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 9 bin 74 TL trafik cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edilmiştir” denildi.