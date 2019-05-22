Siirt'te Dünya Süt Günü etkinliği

Siirt merkez Hasya Hatun Anaokulu'nda eğitim gören 4, 5 ve 6 yaş gurubundaki 100 öğrenciyle etkinlik düzenlendi. Çocuklara süt içimini teşvik etmek amacıyla süt dağıtımı yaptıklarını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, her yaşta insanın süt içmesi gerektiğini dile getirdi. Demirhan, "Dünya Süt Günü vesilesiyle yapılan bu etkinlikler sayesinde başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar süt tüketimine teşvik ediliyor. Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığına olan faydaları hakkında toplumun bilinçlendirilmesi önemlidir. Sütün beden ve zihin gelişiminde ve okul başarısında çok önemli bir yeri olduğunu, içerdiği besin elementleri sebebiyle sütün başka bir gıda maddesi ile ikamesinin mümkün olamaz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere süt dağıtıldı.