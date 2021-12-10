İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te durdurulan şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde çıktı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor. Motosikletli polis timler amirliği görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Tınaztepe Mahallesinde, şüpheli bir şahsın üzerinde 2,16 gram metamfetamin, 2,67 gram toz esrar ve 4 adet ecstasy uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam etmekte olduğu belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.