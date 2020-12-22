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Siirt'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Siirt’te Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Siirt'te Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Batman karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hayatını kaybeden kişi, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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